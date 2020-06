Sinistre fucsia all'attacco della destra... sul distanziamento sociale

Le sinistre rosse volevano rovesciare l'ordine capitalistico. Le sinistre fucsia puntano il dito contro chi non indossa la mascherina. Una degenerazione comica. "O partigiano, portali via!". La piazza della destra, come è stata definita, si può criticare per molti motivi di contenuto concreto. Ad esempio chiedendo perché l'opposizione dinanzi ai DPCM di dubbia legalità non si sia fatta sentire. Ma voler negare il diritto di protesta in nome del distanziamento sociale significa essere servi del nuovo capitalismo terapeutico.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).