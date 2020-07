Stato di emergenza prorogato, Italia unico caso in Europa

Mi risulta che l'Italia sia il solo Paese della UE a prorogare lo stato d'emergenza. Sarebbe buona cosa ci spiegassero il perché, chiarendo ove sia attualmente l'eccezionalità della situazione italiana.

Ora è chiaro cosa intendesse lo scudiero giallofucsia Gualtieri allorché diceva "stiamo lavorando per evitare rivolte sociali in autunno". Lavoravano alla proroga dello stato d'emergenza come base del possibile ritorno al lockdown in caso di agitazione sociale.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).