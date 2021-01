Se tutti smettessero in contemporanea di obbedire, il potere dispotico e distopico crollerebbe improvvisamente. È la lezione di La Boétie e del suo imperituro "Discorso sulla servitù volontaria". Un testo da leggere e rimeditare oggi più che mai, nell'assurdo tempo in cui ci troviamo a vivere: il tempo del regime terapeutico e del nuovo ordine sanitario. L'obbedienza a un potere iniquo non è virtù, ma connivenza con l'abominevole.

