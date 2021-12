Super Green Pass, arriva il giorno della discriminazione sotto forma di legge

Super Green Pass, inizia l'era della discriminazione sotto forma di legge

Ci siamo. Oggi è un giorno mesto per l'Italia e per l'idea stessa di democrazia. Diventa a tutti gli effetti operativa la super infame tessera verde, mediante la quale una intera categoria di cittadini cessa di fatto di essere trattata e considerata come portatrice degli stessi diritti e delle stesse libertà. Più precisamente, quanti da oggi non siano muniti della super infame tessera verde decadono al rango di non cittadini, come peraltro lo stesso “euroinomane” Mario Draghi ha lasciato intendere allorché ha detto che spera che gli attualmente non tesserati rientrino al più presto nella società.

È un abominio inaccettabile ciò che sta accadendo nel Paese, come un abominio inaccettabile è il fatto che i più accettino con ebete euforia o con depressiva rassegnazione. Stupisce, come sempre, non solo che il potere produca l'inaccettabile, ma che generi al tempo stesso soggetti disposti ad accettarlo. Come non riuscire a vedere e a capire cosa sta realmente accadendo?

Come si fa ad accettare la discriminazione a norma di legge, sia pure giustificata da un lessico che, quanto alla forma, si richiama alla medicina e alla scienza? Forse che la discriminazione è accettabile, se a giustificarla sono il camice bianco o l'eloquio scientifico? Che genere di società sarà mai quella nei cui spazi quelli che fino a ieri erano cittadini in senso pieno divengono non cittadini, perché privati di diritti fondamentali che pure spetterebbero loro secondo la Costituzione?

Diceva Platone che commettere ingiustizia è ancora più grave che subirla. Sappiamo anche che la storia ha, talvolta, tempi lunghi, ma che alla fine il redde rationem arriva sempre e ciascuno dovrà rispondere delle proprie responsabilità, delle proprie scelte e delle proprie colpe. Ciascuno è protagonista di quello che fa e delle scelte che compie, non v'è dubbio. Noi abbiamo scelto senza esitazione di stare dalla parte di chi dice no e non è disposto a cambiare giudizio per convenienza o per semplice adattamento alle ragioni del più forte.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).