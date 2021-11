Super Green Pass, il trionfo del folle progetto di discriminazione

Super Green Pass, le pagine più squallide e vergognose della storia del nostro Paese

Prosegue senza tregua il folle progetto di discriminazione a norma di legge giustificato con un vocabolario medico-scientifico.Con l'approvazione della super-infame-tessera-verde, imposta da un governo di guitti senza dignità capitanati da un ex banchiere nemico giurato degli interessi delle classi lavoratrici, trionfa al grado massimo l'inaccettabile per una democrazia: una intera categoria di cittadini viene privata per decreto legge di diritti fondamentali che per Costituzione non dovrebbero e non potrebbero essere messi in alcun caso in discussione.

Ricorderemo tutto questo come una delle pagine più squallide e più vergognose della storia del nostro paese. E non dimenticheremo mai i nomi di chi tutto ciò ha voluto, glorificato, giustificato o anche solo pavidamente accettato.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).