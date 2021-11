Svizzera, sì al Green Pass: il golpe globale del regime sanitario

Referendum Svizzera sul Green Pass, anche le terre elvetiche sottomesse alla controllo biopolitico

In Svizzera vince il referendum a favore dell'infame tessera verde. Con il 63 per cento dei voti favorevoli. Che sia un golpe globale appare ormai al di là di ogni dubbio, se perfino le elvetiche terre, tradizionali terre di libertà e di fuga dal dispotismo, introducono l'infame tessera verde della discriminazione e del controllo biopolitico totale. Perché gli uomini amino le proprie catene e si battano per esse resta uno degli enigmi più affascinanti della filosofia politica dalla caverna di Platone a oggi.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).