Il transumanesimo? Per dirla con Lenin è la "fase suprema del capitalismo"

Se, seguendo Aristotile, l’uomo è, per sua natura, uno zoon politikòn, fatto per la vita comunitaria, e, ancora, uno zoon logon echon, portatore di ragione e di dialogo, la nuova società forgiata dalle èlites liberiste del capitalismo terapeutico si pone, eo ipso, come una guerra contro la natura umana in nome di un nuovo ordine biopolitico e transumanista; un ordine che polverizza l’essenza dell’uomo, lo istupidisce e lo fa regredire ad atomo telematico e senza nessi sociali, in cui la razionalità riflessiva è annullata sotto i colpi dell’emotività e del terrore indotto e amministrato dal potere stesso.

Sicché la stessa lotta di classe tra Servo e Signore, al tempo del Leviatano sanitario, si riconfigura anche come una lotta tra “umanesimo” del polo dominato e transumanesimo del blocco dominante: la resistenza degli oppressi contro gli oppressori diviene, allora, anche inaggirabilmente una lotta tesa a difendere la natura umana, la sua dignità e il suo splendore contro la sua cancellazione, teoricamente propugnata e concretamente attuata dal ceto egemonico e dal suo blocco intellettuale di completamento. Il transumanesimo è, per dirla con Lenin, la “fase suprema del capitalismo”, il naturale approdo biopolitico della open society del globalismo mercatista.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).