Trieste, repressa la protesta pacifica: l'immagine del golpe globale

Come prevedibile, siamo arrivati alla aperta repressione di una manifestazione pacifica di lavoratori a Trieste. Gente pacifica, che si oppone all'infame tessera verde della discriminazione e del controllo e che, appunto, viene repressa con scene memorabili: idranti che sparano acqua su inermi donne e uomini seduti per terra.

Questa è l'immagine del potere neoliberale, questa è l'immagine del golpe globale e della svolta autoritaria, di cui l'Italia è laboratorio avanguardistico. I sedicenti antifascisti sono, in buona parte, quelli che legittimano questa repressione squadrista ignobile gestita dal governo dell'ex uomo di Goldman Sachs e dei suoi guitti bluette a destra e fucsia a sinistra. Il loro antifascismo archeologico è il loro penoso alibi per accettare e supportare la nuova violenza senza volto dell'ordine neoliberale.



La destra bluette e la sinistra fucsia, le due braccia del banchiere euroinomane e del potere tecnofinanziario, sono solo le stampelle del nuovo ordine repressivo. Siamo solo all'inizio. Come ho provato a mostrare nel mio "Golpe globale. Capitalismo terapeutico e grande reset", ora le persone iniziano a uscire dal lockdown cognitivo e a capire cosa sta accadendo: e prendono atto del fatto che l'emergenza come metodo di governo ha reso possibile una svolta autoritaria in seno al capitalismo. La repressione è ora aperta, ogni maschera è caduta.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).