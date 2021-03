"Un lockdown per ripartire": come è possibile che venga ancora accettato?

La prima pagina del rotocalco turbomondialista "La Repubblica", grancassa del nuovo ordine mondiale, voce del padronato cosmopolitico nonché del nuovo Leviatano terapeutico, così titolava spudoratamente questa mattina: "un lockdown per ripartire". Ora, come più volte ho scritto e come non mi stancherò di ripetere ad nauseam, ciò che stupisce non è che il potere provi a imporre il suo dominio assoluto: a stupire, invece, è che esso incontri puntualmente un gregge inerme disposto ad accettarlo, assai spesso desideroso di subirlo. Da anni, uno dei punti nodali della mia ricerca riguarda il modo o, meglio, i modi, con cui il fanatismo del potere neoliberale riesce non soltanto a produrre l'intollerabile, ma anche a generare soggetti felicemente disposti a tollerarlo. Resta, almeno per me, uno dei più grandi enigmi del capitale, per dirla con David Harvey. Perché gli uomini, anziché battersi contro le proprie catene, le difendono strenuamente? Non entro ora in questa annosa questione, che per inciso è uno dei temi portanti della filosofia politica: mi limito invece a segnalare che risulta davvero enigmatico comprendere come, a distanza ormai di un anno, il logoro canovaccio della narrazione dominante, terapeuticamente corretta, possa ancora avere un seguito; possa, cioè, essere creduto e accettato, anche al netto della sua ormai evidente e conclamata falsità. Si tratta di menzogne che suonano sincere, come le appellerebbe Orwell. Si tratta, se preferite, della vecchia pratica dell'asino e della carota; carota che, nella fattispecie, coincide con la promessa di una liberazione che sempre viene rimandata a domani e utilizzata per giustificare la servitù permanente. Un titolo come quello prospettato dal rotocalco turbomondialista, che di fatto è lo stesso ormai da mesi, si sarebbe potuto accettare di buon grado nel marzo del 2020, quando l'Odissea pandemica era principiata. Come è possibile, domando, che venga ancora accettato in silenzio e di buon grado oggi, a un anno di distanza dall'inizio di quella che ormai è a tutti gli effetti la nuova normalità? Davvero qualcuno non ha capito che questa situazione di aperture limitate e di ritorni al confinamento domiciliare coatto è già a tutti gli effetti la nuova normalità? Davvero qualcuno non è in grado di intendere che la nuova forma del potere aspira a cronicizzare, come già sta facendo, questo specifico paradigma di governo delle cose e delle persone? Come si può davvero prestare fiducia a una narrativa che ormai da un anno continua a proporre chiusure e riaperture, senza realmente risolvere il problema, a tal punto che oggi ci troviamo ancora in una situazione del tutto analoga a quella di partenza? A questo punto, finisce lo spazio delle domande. E, a rigore, dovrebbe cominciare quello delle risposte. La prima risposta, naturalmente, sta nel comprendere la reale situazione nella quale ci troviamo, demistificando l'ordine del discorso che i più accettano con stolta letizia o con rassegnata depressione. A questa risposta, che ovviamente è essenziale, deve seguirne un'altra: che è quella della elaborazione e della modulazione di un grande rifiuto, per dirla con Marcuse, della disumana società del distanziamento sociale e del capitalismo terapeutico. Risulta davvero incomprensibile come il grado di ingiustizia e di violenza da parte del potere terapeutico, che in altri tempi sarebbe bastato a scatenare 10 rivoluzioni come quella francese e 20 come quella russa, sfoci nell'apatia generalizzata o, peggio ancora, nella sindrome di Stoccolma di chi, con automatismo balordo, ripete "stay home, save lives".

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).