Università, niente più corsi umanistici: conviene al business capitalistico

"Creano poco lavoro e tanti debiti. Le facoltà umanistiche inglesi chiudono corsi e dipartimenti" ("Huffington Post", 21.5.2021). Questo pare essere il destino della cultura umanistica nel mondo della tecnica e dei mercati, del culto della cifra e del business. Un mondo in cui tutto deve semplicemente funzionare. E soprattutto non creare ostacoli alla volontà di potenza dell'impianto tecnocapitalistico, che ad altro non mira se non a potenziarsi illimitatamente. Sotto questo riguardo, la cultura umanistica non è solo inutile dal punto di vista della ragion tecnica, votata all'utile. È, di più, dannosa, poiché può mettere in discussione, con la docile forza della critica, l'essenza stessa di un mondo che tutto pretende di consacrare all'utile. Soprattutto, le facoltà umanistiche ti mettono in contatto con quelle menti eccelse del passato grazie alle quali, non sia mai, potresti sviluppare consapevolezza, cultura e spirito critico.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).