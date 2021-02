Usa, con Biden ha vinto la democrazia? No, solo il solito imperialismo

A sentire i monopolisti del discorso politicamente corretto ed eticamente corrotto, sarebbe dovuto essere il presidente progressista, umanitiario, democratico e naturalmente tale da garantire il trionfo della pace nel mondo. Invece Biden, a nemmeno un mese dal suo insediamento, sta confermando in forma potenziata tutte le peggiori tendenze del ben noto imperialismo americano; quello che, per intenderci, chiama diritti umani i bombardamenti imperialistici e, ancora, santifica come esportazione della democrazia l'invasione militare dei territori altrui. E così troviamo ora Biden che si impegna minacciando la Cina, e dunque portando il mondo intero sull'orlo di una nuova guerra mondiale. Lo troviamo, ancora, impegnato a bloccare il ritiro delle truppe americane dalla Germania. Come se non bastasse, si adopera per rinsaldare il fronte in Siria. E poi, dulcis in fundo, scopriamo anche che sta dispiegando bombardieri in Norvegia pronti a intervenire contro la Russia di Putin. Mentre tutto ciò accade, gli stolti a tinte arcobaleniche seguitano nel giubilare perché negli Stati Uniti d'America, con Biden, hanno trionfato il bene e la democrazia, il progresso e la pace mondiale.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).