Vaccini casa per casa come le benedizioni natalizie: è religione terapeutica

Figliuolo annuncia vaccinazioni casa per casa come le tradizionali benedizioni natalizie religiose

Il prode pennuto generale figliuolo annunciato che per il Santissimo Natale 2021 oltre alla tradizionale benedizione casa per casa offerta dalla parrocchia quest'anno avremo anche la benedizione casa per casa offerta da chi gestisce l'emergenza epidemica. Lasciando per ora margine la questione della possibilità e della opportunità di prendere gli italiani "casa per casa", non possiamo però non notare questa curiosa analogia schiettamente religiosa con la tradizionale benedizione natalizia. Del resto, lo abbiamo riscontrato più volte: quella che sta prendendo forma è una religione terapeutica a tutti gli effetti.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).