Vaccini, Green Pass strumento di ricatto per nuove discriminazioni sociali

Nihil novi sub sole. Tutto procede secondo il programma del nuovo ordine tecnosanitario della emergenza infinita con annessa infinita sospensione della "normalità" costituzionale, con le sue libertà e i suoi diritti. Addirittura, qualche giorno addietro, un noto medico assai presente anche sulle reti sociali si è lasciato scappare disinvoltamente l'affermazione secondo cui in fondo per una emergenza non è poi strano che si sospenda lo stato di diritto... intanto, l'organizzazione Mondiale della sanità ha nuovamente ribadito che l'emergenza è ben lungi dal dirsi finita: al contrario, ha asserito che "è fortemente probabile che si svilupperanno nuove varianti covid più pericolose" e "più difficili da controllare" 15.7.21).

Nel mentre, seguita imperterrita l'opera di imposizione governativa, in Francia già avvenuta, della somministrazione del siero benedetto per il tramite di ignobili forme ricattatorie legate a passaporti sanitari. Si tratta, a ben vedere, del ritorno delle più palesi e macroscopiche forme di discriminazione nell'Europa dal secondo dopoguerra ad oggi; forme di discriminazione che, naturalmente, si fondano sul discorso medico-scientifico, che ancora una volta fa da fondamento ideologico per i nuovi rapporti di forza e per il nuovo terrifico Leviatano tecnosanitario.

La verità è che la storia insegna ma - diceva Gramsci - non ha scolari: ed è per questo che siamo condannati a riviverla, con le sue tragedie e le sue oscenità. Ecco alcuni dei teoremi agghiaccianti che disinvoltamente stanno diventando parte generalmente ammessa del discorso pubblico e, non di rado, delle pratiche politiche in Europa: - "Il siero benedetto rende liberi". - "Vietato l'ingresso a chi non ha assunto il siero benedetto". - "Rendere la vita impossibile a chi non si è sottoposto al siero benedetto". - "Stanare e cacciare chi non si è fatto somministrare il siero benedetto". - "Se le cose nel Paese vanno male, è tutta colpa di chi non ha assunto il siero benedetto". - "Verrà un giorno in cui non esisterà più la comunità dei non sottoposti al siero benedetto". - "A chi è contrario al siero benedetto o semplicemente ha dei dubbi, nemmeno bisogna concedere la parola".

Se anche di fronte alle testé menzionate asserzioni tutto vi pare normale, allora siete inguaribilmente in lockdown cognitivo. Chi, per la sicurezza, è disposto a rinunciare alla libertà, merita di perdere sia la sicurezza, sia la libertà.