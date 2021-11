Obbligo vaccini, Prodi è l'ennesima ricetta dell'ordine neoliberale

"Covid, Prodi: "Con casa che brucia vaccino obbligatorio. Complicato lockdown solo per i No Vax" ("La Repubblica").

Si sentiva in effetti la mancanza degli interventi di Romano Prodi, l'uomo che celebrò l'euro come moneta destinata, a suo dire, a fare il bene degli italiani... adesso lo troviamo che sostiene l'obbligo della benedizione di massa per tutti...

Insomma, poco da aggiungere, davvero. L'ordine neoliberale presenta ancora una volta le sue ricette, more solito a beneficio dei gruppi dominanti.

