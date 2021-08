Vaccino, a che cosa serve se ti ammali comunque?

Così leggiamo nel titolo di un articolo del 19 agosto 2021 apparso su "Il Tempo": «Covid, non bastano i vaccini: sempre più contagi e ospedalizzazioni. Allarme Pfizer: "Sperimentiamo altri due anti-virali"». Si tratta di un punto nevralgico, sul quale occorre far lavorare le affilate armi della critica per evitare che ancora una volta il dogmatismo prevalga. Sia pure in forma obliqua, l'articolo in questione segnala quel che anche noi andiamo dicendo da tempo: se fosse una pellicola, si intitolerebbe "Anche i benedetti piangono". Come peraltro anche l'esculapio a stelle e strisce Anthony Fauci ha evidenziato, con la variante delta anche i benedetti con il siero sempre laudando in saecula saeculorum si contagiano, contagiano e finiscono in ospedale in gravi condizioni.

Con le parole dell'articolo del "tempo", "non bastano i vaccini": e se non bastano, ciò dipende appunto dal fatto che anche dopo averli assunti non si è immuni rispetto al "nemico invisibile". Non solo lo si può contrarre, ma a quanto pare se ne possono anche manifestare i sintomi in forme niente affatto lievi. A tal riguardo, sorge spontanea una doverosa domanda: stando così le cose, a che serve allora l'infame tessera verde della discriminazione, emblema del nuovo terrifico Leviatano tecnosanitario?

Se anche i benedetti contagiano, si contagiano e si ammalano, perché mai munirli della tessera verde e quindi conceder loro la libera circolazione negata a chi non si sia sottoposto al sempre laudando siero? La risposta che propongo già la conoscete: la tessera verde non ha ragioni medico-scientifiche (lo ha ammesso pure il medico patavino Crisanti!), ma è solo un vergognoso riconoscimento offerto a quanti giurino fedeltà al regime terapeutico, prendendo per così dire la tessera del partito del grande reset. Insomma, per come stanno le cose, i tesserati hanno per così dire la licenza da parte del potere a contagiare liberamente.

E ora chi lo dice a coloro i quali si sono fatti benedire nella speranza di tornare presto alla vecchia normalità? Come fare per dire loro che questa è la nuova normalità, vale a dire quella delle ininterrotte benedizioni e della emergenza perpetua, dei lockdown a yoyo e del distanziamento sociale come fulcro organizzativo della nuova locked-down society? Lo vado ripetendo da un anno e più: l'emergenza è la nuova normalità, il cuore della nuova razionalità politica del capitalismo terapeutico, il fondamento dell'inedita maniera di governare le cose e le persone per il tramite di una emergenzialità funzionale per intero al blocco oligarchico neoliberale, vale a dire alle classi dominanti.

Quelle classi dominanti che, per inciso, non hanno smesso nemmeno per un istante di praticare a piè sospinto il proprio big business. Esse non soltanto stanno spazzando via a colpi di lockdown assassini i ceti medi e le classi lavoratrici, imponendo un nuovo modello di economia per colossi Big Tech, Big Pharma, finanziari, ecommerce. Accanto a ciò, stanno con profitto ristrutturando il rapporto di forza, neutralizzando i residui delle democrazie parlamentari e imponendo un autoritarismo spietato e occultato dietro l'ordine del discorso medico-scientifico. Superfluo rammentare il fatto che per le classi dominanti il worst case scenario coincide proprio con l'eventuale fine dell'emergenza epidemiologica.

Intanto, sempre in data 19 agosto così leggiamo in prima pagina a caratteri cubitali nella sezione di Palermo "La Repubblica": "Quel milione di no vax che trascina l'isola in giallo". La notizia diffusa in prima pagina, nella sezione di Palermo, dal rotocalco turbomondialista, voce del padronato cosmopolitico, sarebbe vera se e solo se fosse vero - ma vero non è - che a contagiarsi, a contagiare e ad ammalarsi sono soltanto i non benedetti dal siero sempre laudando in saecula saeculorum. Come cercavo di dirvi già da tempo, preparatevi: stanno già iniziando ad attribuire la colpa per l'imminente lockdown (che prevedo entro ottobre) ai non benedetti.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).