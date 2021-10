Draghi, l’Ue e il neoliberismo che uccide la classe operaia

Rampognando la Polonia, l'euroinomane Mario Draghi ha chiarito che, se si sta nell'Unione Europea, è in ragione del fatto che si condividono gli "ideali europei". E naturalmente per "ideali europei" si debbono qui intendere il Fiscal Compact, la Spending Review, la legge dell'indebitamento usuraio dei popoli, il massacro delle classi lavoratrici in nome delle più alte ragioni del mercato e dei "conti in ordine".

Allora, voi condividete oppure no gli ideali degli euroinomani di Bruxelles? Avete capito, nevvero, che il nobile e venerando nome di Europa viene oggi utilizzato per nascondere e santificare il pervertimento dell'idea stessa di Europa e per imporre il nuovo ordine neoliberale della globalizzazione a nocumento delle classi lavoratrici, dei ceti medi e poi anche dell'intera civiltà europea?

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).