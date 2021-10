Vaccino, Camilla Canepa morta: cade la formula "nessuna correlazione"

Vi ricordate di Camilla, la ragazza ligure deceduta dopo il vaccino l'estate scorsa? Da subito virgole professionisti dell'informazione avevano provato con zelo a negare ogni possibile correlazione tra il vaccino e il decesso. Ora, a distanza ormai di mesi, sembra giungere la conferma della connessione tra gli effetti collaterali del vaccino e il decesso della ragazza Ligure.

Ne dà notizia ad esempio il "Corriere della Sera", quotidiano certo tutto fuorché sospettabile di propaganda antivaccini. A quanto pare, in questo caso non vale la formula "nessuna correlazione". Sembra davvero che in questo caso, purtroppo, si dia effettivamente una correlazione. La domanda che sorge spontanea è la seguente: quanti altre case esistono come quello di Camilla, intendo dire con effettiva correlazione tra vaccino e decesso? È una domanda che non possiamo non porre.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).