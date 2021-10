Vaccino, lo spettro del ritorno alla fase 1 appare sempre più realistico

Sarà interessante vedere l'espressione sul volto mascherato di quanti sono benedetti magari anche con tre dosi del siero sempre laudando in saecula saeculorum, allorché verranno annunciati i nuovi confinamenti domiciliari coatti (lockdown). Forse allora capiranno che nemmeno il santissimo siero vale a garantire il ritorno alla vita normale e a porre fine all'emergenza infinita. Forse allora capiranno anche loro che l'emergenza infinita, a ritmo di lockdown a yoyo, è la nuova lugubre normalità.

Forse allora prenderanno finalmente coscienza del fatto che ciò che stiamo vivendo non è solo un'emergenza sanitaria, ma è anche e soprattutto un grande laboratorio di produzione dei nuovi assetti sociali, politici ed economici per l'avvenire. Un golpe globale, come io lo appello. I contagi stanno crescendo notevolmente ovunque, probabilmente anche per via della fine di un ottobre particolarmente mite. E lo spettro del ritorno alla fase 1 appare sempre più realistico.

La chiamo pandemia del rocchetto o dello yoyo: la fase 2 delle misure più leggere e la fase 1 delle misure stringenti, tra le quali il lockdown, si alternano senza tregua e questa è la nuova normalità. Le benedizioni non riportano alla vecchia normalità: sono parti integrati, alla stregua della infame tessera verde, di una nuova normalità che, oltretutto, prevede cicli di benedizioni sempre ripetuti. Prima si acquisirà coscienza della situazione reale e meglio sarà per tutti.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).