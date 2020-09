Vince il sì, ma gli unici a poter brindare sono i neo-oligarchici liberisti

Vince il sì. Ancora una volta: se una cosa può andare male, lo farà. Tempo qualche anno e si farà un nuovo referendum per tagliare ulteriormente il numero dei parlamentari. E così via, finché non si sarà tagliato l'intero parlamento come costo inutile. È un giorno mesto, di lutto: a dover alzare giubilanti i calici sono solo gli appartenenti al blocco neo-oligarchico liberista. Loro hanno, ancora una volta, trionfato.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).