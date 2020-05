Virus, De Donno ha subito pressioni? Ha toccato gli interessi di qualcuno?

"Il plasma iperimmune ci ha permesso di migliorare ancora di più i nostri risultati. È democratico. Del popolo. Per il popolo. Nessun intermediario. Nessun interesse. Solo tanto studio e dedizione. Soprattutto è sicuro. Nessun evento avverso. Nessun effetto collaterale". Così scriveva il dottor De Donno, con un felice impeto democratico. Oggi il suo profilo è enigmaticamente scomparso. Ha toccato gli interessi di qualcuno? O si è ritirato lui stesso? E se si è ritirato lui stesso, lo ha fatto perché ha subito pressioni? O perché non ha retto la tensione? Una cosa è certa. La questione sta letteralmente sfuggendo di mano. E non sappiamo, davvero, dove andremo a finire.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale ( www.interessenazionale.net ). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).