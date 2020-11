Virus e lockdown: un altro Dpcm è incostituzionale e una condanna a morte

Poiché nella Costituzione non è scritto da nessuna parte che in nome di un diritto, foss'anche quello alla salute, si possono scavalcare, sospendere e mettere a tacere altri diritti costituzionali, ciò che sta per passare nel nuovo DPCM è ancora una volta anticostituzionale e liberticida, degno di opposizione e di dissenso. Della vostra vita non gliene importa nulla, tant'è che per anni hanno chiuso ospedali e tagliato fondi alla sanità pubblica. Usano questa formula, "salvare le vite", non per salvare le vite, ma semplicemente per togliervi altri diritti e libertà. Tant'è che, tra lockdown e sospensione del diritto di lavoro, non vi stanno salvando la vita: vi stanno condannando a morte.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).