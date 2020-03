Medicina narrativa: così il virus inverte i ruoli

Fino a ieri era si chiedeva al medico una capacità di ascolto, oggi il medico è a sua volta diventato in questa guerra al virus oltre che un soldato in prima linea un potenziale paziente.

In questo momento cruciale nella storia del mondo, credo che un'opera prima sull’argomento (“La Medicina Narrativa” - sottotitolo: “Onorare la storia dei pazienti”) non potrà prescindere da quanto ci raccontano i nostri soldati al fronte: i medici.Ecco dunque l’interrogativo che vorrei sottoporre alla vostra attenzione (e sono ben consapevole a chi mi rivolgo: medici, studenti e operatori, molti dei quali in prima linea).

L'interrogativo, è questo: se una volta finita questa assurda battaglia, nella quale ci sono ancora una volta due eserciti alleati, i medici e i pazienti, a combattere contro un unico grande nemico, il virus, cambierà l’approccio della “Medicina narrativa” e dunque il rapporto tra medici e paziente (considerando li rischio per quest’ultimo di diventare a sua volta il paziente); ecco, in una situazione così perchè non scrivere un nuovo capitolo di questa scienza medica che si rivolge “al vissuto e alle emozioni individuali del paziente integrandolo con il racconto dei medici”?

Del resto, non solo i pazienti, ma anche chi oggi è in prima linea al loro fianco sente il bisogno di essere aiutato a sostenere questo enorme peso fisico e psicologico.

Lo abbiamo visto e lo leggiamo: in questi giorni gli operatori sanitari stanno dando prova di cosa vuol dire dare anima e corpo per il proprio lavoro. Le immagini delle infermiere assopite sulle tastiere o dei medici sfigurati dai lividi delle mascherine sono oramai parte di quello che immaginiamo essere la trincea di questi giorni.

Partendo da questa considerazione sarebbe interessante raccogliere le storie dei nuovi protagonisti che oggi si trovano al di qua di quella linea e che rischiano di vedersi invertito il ruolo da medici a pazienti essi stessi.

Ospiteremo qui i “Racconti dei medici dal fronte”.