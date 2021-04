Basta 5 Stelle: Rousseau apre agli altri movimenti

Tra il Movimento 5 Stelle e Rousseau è praticamente finita, scrive ilGiornale.it. Il divorzio era nell'aria: gli animi si erano fatti animati e fioccavano continuamente accuse incrociate. La situazione era diventata insostenibile anche dal punto di vista economico. Ora l'Associazione ha deciso di cambiare strada dopo aver proposto da otto mesi la condivisione di un progetto comune e un accordo di partnership per rafforzare e chiarire il legame tra la piattaforma e il M5S. Le risposte però non sono arrivate e Rousseau si è trovata costretta a prendere quella che viene definita una scelta "dolorosa ma inevitabile". Evidentemente non è stata reciproca la volonta di proseguire insieme il percorso, visto che sono mancati "rispetto e assunzione di responsabilità".