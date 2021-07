Caos procure: Palamara, in udienza verita' e mia innocenza

"Sono certo che l'udienza pubblica servira' a far emergere la verita' e la mia innocenza". Cosi' l'ex consigliere del Csm Luca Palamara ha commentato con i giornalisti la decisione del gup di Perugia Piercarlo Frabotta, che lo ha rinviato a giudizio nell'ambito dell'inchiesta della procura del capoluogo umbro, che lo vede imputato per corruzione. "L'udienza preliminare e' un passaggio stretto e obbligato - ha sottolineato l'ex magistrato - le prove documentali dei pagamenti effettuati sono insuperabili. Continuero' sempre a battermi per una giustizia giusta", ha concluso. Il processo a suo carico si aprira' il prossimo 15 novembre a Perugia.