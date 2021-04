Covid, l'Italia è stremata, si rischia grosso

Si parla di vaccini e di chiusure a Dimartedi, nella puntata di ieri 6 aprile, su La7 condotto da Giovanni Floris, e Pietro Senaldi lo dice chiaramente, bisogna immunizzare in modo massiccio: "La Gran Bretagna è un Paese civile, ha scelto AstraZeneca ed è uscita di fatto dalla pandemia. Dobbiamo chiederci cosa dobbiamo fare", prosegue il direttore di Libero, "abbiamo 30 morti su 20 milioni di vaccinati, sono sempre meno dei 500 che abbiamo noi tutti giorni".

Quindi, continua Senaldi, riguardo alle proteste a Montecitorio contro le chiusure del governo Draghi: "La rabbia di oggi è di chi si vede senza prospettive che il governo non sa dare e anche i ritardi dei vaccini. Per uno che va in piazza ce ne sono mille che soffrono in silenzio". Il direttore insiste: "Ci sono tante persone che soffrono a casa, non tutti vanno in piazza". E il ministro Roberto Speranza, anche lui ospite da Floris, attacca ancora Senaldi, "dice che dobbiamo stare uniti, ma il Paese è stremato e non è unito socialmente. Questa è la realtà di oggi". Insomma, forse bisogna ragionare sulle chiusure perché, conclude il direttore di Libero, "la Svezia non ha mai chiuso e ha una percentuale di morti inferiore alla nostra".