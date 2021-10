Ddl Zan affondato, Matteo Salvini contro il Pd: "Dicono no al Papa"

L'aula del Senato ha votato a favore della tagliola sul ddl Zan. E così il disegno di legge, caro al Pd, torna in commissione. Non proprio un lieto fine per i dem, che hanno scelto di chiudere a qualsiasi tipo di mediazione e dialogo. Probabilmente è stato proprio questo a penalizzarli, secondo il leader della Lega Matteo Salvini, che ha commentato: "Sconfitta l’arroganza di Letta e dei 5Stelle: hanno detto di no a tutte le proposte di mediazione, comprese quelle formulate dal Santo Padre, dalle associazioni e da molte famiglie, e hanno affossato il Ddl Zan".