Gucci fa volare le vendite del gruppo Kering

Il gruppo Kering pubblica i primi numeri: Saint Laurent e Bottega Veneta chiudono i primi tre mesi con un record, ma Gucci si conferma al primo posto. La maison di punta del gruppo francese ha archiviato l’inizio dell’esercizio 2021 con un incremento del 21,4% a 3,89 miliardi di euro. Rispetto al primo trimestre del 2019, il fatturato è aumentato del 5,5% a tassi di cambio costanti. La crescita è stata più o meno omogenea su tutto il gruppo, grazie alle buone performance delle maison.

Le vendite comparabili generate dalle reti a gestione diretta delle griffe, scrive MontenapoDaily sono salite del 31,8% rispetto al primo trimestre 2020 e del 6,3% rispetto al medesimo periodo del 2019. La crescita delle entrate è stata trainata da uno slancio in Asia-Pacifico (+83%) e Nord America (+46%). L’aumento dell’e-commerce è proseguito invece in tutte le regioni, con un aumento del 108%, numeri giustificati dai numerosi lockdown.

“Nel primo trimestre Kering ha messo a segno una solida performance rimbalzando al di sopra dei livelli pre-pandemici. La crescita è stata consistente in tutte le nostre maison e siamo particolarmente soddisfatti dello slancio di Gucci, che si prepara a dare il via alle celebrazioni per il suo centenario”, ha dichiarato il presidente e amministratore delegato François-Henri Pinault. “Anche se il 2021 dovrebbe ancora subire l’impatto della crisi sanitaria, la strategia, il posizionamento e la creatività delle nostre griffe consentiranno a ciascuna di prosperare nel contesto attuale”.