Immigrazione: "La foto da sbattere in faccia all'Europa"

"L'Italia sulla gestione dei migranti non sarà mai più lasciata sola, parola dell'Unione europea, ma ci fidiamo?". Myrta Merlino chiede e Alessandro Sallusti risponde. Il direttore di Libero, ospite a L'Aria Che Tira, non ha dubbi e senza esitare replica: "No, non ci fidiamo. L'Europa non ha una politica interna e soprattutto non ha una politica estera comune condivisa". Per Sallusti la questione è risolvibile solo attraverso la politica estera europea".

Da qui il collegamento a quanto accaduto a Ceuta dove da giorni la Guardia Civil è impegnata nelle operazioni di primo soccorso dei migranti che stanno cercando di raggiungere le spiagge della città spagnola e Melilla dal Marocco. Molti di loro tentano la via del mare, come il caso di una giovane mamma che nel suo zainetto aveva un bimbo di due mesi, salvato da un sommozzatore protagonista di uno scatto divenuto simbolico. E proprio a lui Sallusti rivolge un pensiero speciale: "Non finiremo mai di ringraziarlo, è una cosa bellissima però per un bambino che viene salvato ne muoiono centinaia".