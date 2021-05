L'incontenibile ascesa di Paola Donnini

E' tempo di nomine e di rinnovamento in Rai. Si sa che condurre un programma televisivo non è semplice, ma soprattutto non può farlo chiunque. Dopo il flop di Anniventi qualcuno nel servizio pubblico si sta ponendo il problema di come fronteggiare la concorrrenza di La7 e Mediaset, tantopiu' che nei corridoi si vocifera dell'arrivo di un altro volto tv che funziona bene assai. E anche quest’anno, proprio alla vigilia del via libera ai palinsesti invernali delle reti nazionali, oltre a molte conferme dei programmi televisivi gia’ consolidati sulle reti ammiraglie, a quanto pare si preannunciano importanti novita’ e una serie di volti nuovi nella conduzione dei prossimi format, che dovrebbero rinnovare i palinsesti televisivi. Tra i nomi in pole position ci sarebbe anche la giornalista Paola Donnini, gia’ volto noto del sabato sera di un talk show di politica e attualità "Parole di donna" su Lazio TV. La Donnini ricorda molto la Gruber degli anni del tg1, anche lei donna del Nord, rigorosa e determinata, seria e disciplinata, con una dizione precisa, una conduzione dal piglio frizzante che incolla il telespettatore allo schermo. Attraente, fa presa sul pubblico, anche su quello femminile: garbata, mai sopra le righe, si è rivelata anche grazie al considerevole incremento degli ascolti, una professionista capace e preparata. Che sia una altra temibile concorrentea in arrivo per i volti Rai?