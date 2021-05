La transizione energetica sprona il business di Sorgente Group

Il 22 di aprile si è celebrata la cinquantunesima Giornata Mondiale della Terra (le nazioni Unite celebrano questa ricorrenza ogni anno, a partire dal 1970), nome usato per indicare il giorno in cui vengono accesi i riflettori sulle problematiche legate all’ambiente e alla salvaguardia del pianeta.

Un giorno senza dubbio importante anche se, purtroppo, in occasione di questa ricorrenza formale si assiste ad ampie manifestazioni di empatia e interesse che però, troppo spesso, stentano a tradursi in azioni concrete e realmente efficaci.

La strategia dell’UE sulla biodiversità, adottata dalla Commissione europea nel 2020, traccia un’agenda ambiziosa a livello interno, ma anche sul piano globale. Ribadisce la determinazione dell’UE a dare l’esempio nell’affrontare la crisi mondiale della biodiversità e ad elaborare un nuovo ambizioso quadro globale delle Nazioni Unite in occasione della conferenza delle Nazioni Unite sulla biodiversità del 2021.

In questo panorama, riteniamo che sia proprio questo il momento opportuno per dare seguito a nuove scelte, anche in ragione di una ampia disponibilità di capitale per interventi in chiave ESG (Enviromental Social and Governance) e di una maggiore propensione degli investitori verso iniziative di economia reale che comportino anche effetti benefici sul clima e sul sociale.

Proprio in tal senso, dopo un importante e lungo percorso di successo in Italia e all’estero, in particolare negli Stati Uniti, come asset manager in ambito real estate, il Gruppo Sorgente presieduto da Valter Mainetti ha da qualche tempo optato per una diversificazione strategica del proprio business che vede le tematiche connesse alla clean energy e all’efficientamento energetico affiancare il più tradizionale, ma non per questo secondario, core business aziendale.

La sfida della transizione energetica, che vede impegnate imprese, privati e comunità sempre più orientate verso un maggior rispetto dell’ambiente, perseguendo un equilibrio tra profitto, responsabilità e bene comune, al di là delle doverose considerazioni iniziali, è ormai stata definitivamente lanciata e il Gruppo Sorgente intende giocare un ruolo attivo per contribuire, con le proprie iniziative, al conseguimento di un successo di ampia portata.

Il concetto di integrazione energetica a livello di Sistema va, tuttavia, interpretato come un unicum che vede intersecarsi fra loro diversi ambiti,: dai vettori di energia alle infrastrutture per finire con gli utilizzatori finali, siano essi industriali o retail, che devono essere interconnessi con legami finalizzati al raggiungimento di un obiettivo comune: la riduzione di emissioni nocive in atmosfera e la creazione di sistemi di ampia fruizione di energia pulita che risultino efficienti e sicuri. Il tutto con un costo accessibile a una vasta platea e comunque il più possibile competitivo per facilitarne l’adozione.

Occorre ripensare profondamente alcuni paradigmi concettuali e mettere mano ai modelli di business esistenti per dare vita a nuove catene del valore che consentano di connettere in modo virtuoso le fonti di energia e gli end-user, anche e soprattutto in una logica di “generazione distribuita”, termine con cui si indica una produzione decentralizzata, che si differenzia rispetto al tradizionale modello centralizzato, che prevede la generazione di energia concentrata in poche grandi centrali allacciate alla rete di trasmissione.

In questo ambito, la strategia del Gruppo Sorgente, che ha dato vita a una società dedicata (Sorgente SEIN – Società per l’energia e le Infrastrutture), è fondata su tre principali elementi:

Il concetto di “circolarità”, secondo il quale non vi deve più essere spreco alcuno e i prodotti o l’energia penetrata devono integrare o sostituire i cicli industriali più inquinati.

Il sostegno all’impiego di energia elettrica pulita prodotta da fonti rinnovabili in settori rilevanti come i trasporti, le costruzioni e l’industria che ancora sono fortemente dipendenti dalla “produzione fossile”.

La produzione di carburanti a basso contenuto di carbonio, come ad esempio i biofuel e l’idrogeno, rivolta a settori come il trasporto pesante e ad alcuni tipi di industria, che risultano più difficili da de-carbonizzare.

Ogni tassello che va a posizionarsi nel posto giusto, per quanto piccolo, rappresenta un contributo concreto, non solo in termini di effettiva riduzione dell’inquinamento e per gli effetti che può avere sul piano economico e sociale, quanto piuttosto per il meccanismo più generale che viene innescato che ha in sé importanti effetti moltiplicativi quasi esponenziali e che contribuisce ad accrescere quella che potremo definire la coscienza green collettiva del contesto di riferimento formato, in primo luogo, dai decision maker ma che vede anche attori fondamentali l’imprenditoria, l’industria e ogni singolo cittadino del paese Europa.

In conclusione, la svolta green del Gruppo Sorgente non deve essere interpretata come il segnale di una progressiva uscita dal mondo immobiliare. Le tematiche ambientali possono e devono trovare un importante punto di atterraggio nel mondo immobiliare. I primi segnali in tal senso ci sono tutti ma sempre di più, anche nel nostro paese, sarà necessario concepire gli immobili come asset dotati, fra le altre, di caratteristiche concettuali e tecnologiche in grado renderli sempre più efficienti se non addirittura carbon positive. Èopportuno porre l’accento sul tema concettuale perché è proprio dall’inizio, ovvero dal concept di un nuovo edificio, che si può riuscire a massimizzarne l’efficienza energetica contenendone i costi di implementazione molto più di quanto si può fare intervenendo ex post su un edificio progettato secondo paradigmi tradizionali.

Il Gruppo Sorgente è tuttora attivo nel real estate su due principali fronti: in Italia sta portando avanti iniziative di sviluppo greenfield dove risulta maggiore la possibilità di creazione di valore, mentre negli Stati Uniti sta curando l’avvio di una iniziativa molto rilevante anche in termini dimensionali che ha come obiettivo la creazione di un portafoglio di immobili iconici che saranno gestiti da Sorgente attraverso un fondo dedicato. Tutto questo, nel solco della tradizione di Sorgente Group, con un importante tocco di modernità (che renderà ancora più appetibile l’investimento per coloro che vorranno rinnovare la loro fiducia al Gruppo Sorgente) volto a creare un prodotto che potremmo definire New Iconic, nel senso di una asset class innovativa di alta gamma in grado di unire in modo ottimale le caratteristiche peculiari di immobili a forte valenza storico-artistica alle più recenti e significative opportunità offerte dalla tecnologia in termini di Smart & Efficient Buildings.

Anche in questo ambito più abituale, il Gruppo si presenta, oggi, con un nuovo e sfidante obiettivo: diventare gestori proattivi di immobili sostenibili in grado di generare effetti positivi sul territorio e sulla collettività.

*AD Sorgente SEIN (Gruppo Sorgente)