Matteo Salvini: "Il virus non colpisce dalle 22:01"

Matteo Salvini non demorde: "La gente non chiede assistenza ma lavoro, salute e libertà. Al Consiglio dei ministri della settimana prossima, la Lega porterà la richiesta di riaprire: lavorare di giorno di sera, al chiuso, anche a mezzanotte". Così il leader della Lega a Terni per l'inaugurazione della nuova sede del partito in centro, ribadendo la volontà di rimuovere il coprifuoco. E ancora: "Se da un mese, fortunatamente, migliorano i dati, diminuiscono i contagi e il numero dei morti, allora basta continuare a dire che i ristoratori di Terni, i gestori di palestre, di piscine, di spettacoli viaggianti devono restare chiusi. Il virus non torna a colpire alle 22,01. Leggere i giornali di Terni oggi dove non si parla di dissesti, arresti, blitz, come i ternani leggevano fino a poco tempo fa è qualcosa che mi rende orgoglioso del lavoro del sindaco e di tutta la squadra della Lega".