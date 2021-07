Meloni, sorpasso compiuto: FdI primo partito, Lega staccata

Mentre Conte e Grillo litigano su chi debba essere il capo del Movimento 5 Stelle, e mentre Letta e il Pd non toccano palla al governo e si attorcigliano su Ddl Zan e la Nazionale che deve inginocchiarsi, Fratelli d’Italia diventa il primo partito in Italia per consensi. La scelta di Giorgia Meloni di restare all’opposizione del governo Draghi sta evidentemente pagando. Il sorpasso era nell’aria, e adesso viene certificato dal sondaggio Swg del TgLa7 che registra l’ascesa di FDI al 20,7%, con un +0,2% rispetto alla scorsa settimana, contro il 20,3% della Lgea (-0,3%).

Al terzo posto il Partito Democratico di Enrico Letta al 18,8% (+0,2%). Il Movimento 5 Stelle si attesta invece al 16,6% (+0,6%). Forza Italia di Silvio Berlusconi sale al 7%, seguita da Azione di Carlo Calenda che viene data al 3,9% e da Sinistra Italiana di Nicola Fratoianni che scende al 2,3%, ma resta davanti a Italia Viva di Matteo Renzi, che perde un ulteriore 0,2% e arriva al 2,1%.

Più Europa di Benedetto Della Vedova scende all’1,8%, lasciandosi alle spalle i Verdi all’1,5% e Coraggio Italia che si ferma all’1%. La Lega è dunque il partito che fa registrare il crollo più clamoroso. Se si pensa alle percentuali bulgare del Conte 1, ora il partito di Salvini deve cedere il passo all’alleata-rivale Meloni che diventa così il primo partito italiano.