"Non ho mai visto un esponente della Democrazia cristiana fare la rivoluzione"

Antonio Di Pietro ha commentato l'evento in corso in queste ore, organizzato da Davide Casaleggio, per ricordare la figura del padre Gianroberto, uno dei padri fondatori del Movimento 5 Stelle insieme a Beppe Grillo.

L'ex magistrato ed ex leader di Italia dei valori ha spaziato dal passato al presente e anche alfuturo, con uno sguardo crtico soprattutto nei confronti di Giuseppe Conte, possibile nuovi leader del MoVimento (https://www.ilgiornale.it/news/politica/antonio-pietro-stronca-conte-non-ho-mai-visto-esponente-1936648.html). "Gianroberto Casaleggio è stato la mente, Beppe Grillo il braccio operativo: entrambi sono riusciti a portare la protesta degli italiani nelle urne invece che nelle strade a sfasciare vetrine e macchine, contribuendo alla pace sociale in un momento delicato della nostra Repubblica. Vanno ringraziati lui e Grillo, che è stato la voce di Casaleggio", ha detto Di Pietro.