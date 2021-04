Pd, Enrico Letta: "Non escludo alleanze con Silvio Berlusconi"

Enrico Letta spiazza tutti. Intervistato da Corrado Formigli ieri sera 15 aprile a PiazzaPulita, su La7, il segretario del Pd dichiara che "con Silvio Berlusconi non escludo alleanze". Del resto, continua, Letta, "siamo alleati con Berlusconi in Europa e in Consiglio dei ministri Brunetta, Carfagna e Gelmini vanno d'accordo con i nostri ministri". Letta ha parlato anche del rapporto con Matteo Salvini, che "va meglio del previsto". Con il leader della Lega "il rapporto può essere positivo. Sul decreto imprese ad esempio abbiamo capito che dobbiamo mettere da parte alcune cose che ci dividono e fare di tutto per affrontare i problemi sul territorio. Per il bene degli italiani, dei ristoratori, delle imprese, su questo ho fatto un accordo con Salvini, poi alle elezioni si andrà divisi".