Rai, arrivano i nuovi vertici: tutti i nomi in pista. Il retroscena

Nonostante sia ben noto agli addetti ai lavori che il nuovo Cda Rai sarà licenziato dal governo nella seconda metà di maggio, le pressioni dei partiti sono in crescita costante e ciò per due motivi in particolare: a) la Rai potrebbe essere l’unico terreno su cui super Mario potrebbe lasciare spazio ai partiti della sua maggioranza mentre ben difficilmente si farà condizionare sulle altre grandi partecipate Cdp, Ferrovie e, forse, Leonardo; b) i partiti vogliono assolutamente evitare che gli attuali dirigenti Rai impostino i palinsesti autunnali della stagione 21/22; le anticipazioni mirate che iniziano a circolare soprattutto su Rai1 (a viale Mazzini dei palinsesti già si sta discutendo) hanno irritato tutti compreso Palazzo Chigi.

Ciò premesso, rivela in un informatissimo retroscena Tpi, lo stato dell’arte è il seguente: per il Cda sono attesi una serie di conferme sia per 5 Stelle, Lega e FdI, forse anche per il Pd. Anche Laganà punterà ad essere riconfermato come rappresentante dei dipendenti. Le ultime voci sull’Ad, rivela ancora Tpi, danno in pole position due interni: Paolo Del Brocco, storico Ad di Rai cinema molto apprezzato dalle parti del Pd, e Marcello Ciannamea, capo dei Palinsesti considerato vicino alla Lega. Più distaccato Nicola Claudio. Per il Presidente, essendo sicura l’uscita di Marcello Foa, girano da tempo due nomi forti, assolutamente non sgraditi a Palazzo Chigi: l’ex direttore del Corsera Ferruccio de Bortoli e l’ex Dg Rai e ora banchiere Mauro Masi. Ma per la Presidenza spunta anche Lucia Annunziata, in “quota rosa”.