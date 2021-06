Recovery School: serve un piano per restituire autorevolezza alla Scuola

Il 2020 ha visto che tutti gli studenti venissero promossi indipendentemente dalla preparazione, causa COVID 19. Purtroppo è invalsa l’abitudine di considerare che uno studente al quinto anno va diplomato comunque e ancor prima è molto forte la spinta ad ammettere tutti all’esame di maturità senza fare alcuna selezione, scaricando sulla commissione di esame la responsabilità di diplomare o meno uno studente.C’è da chiedersi se è tutta colpa degli insegnanti che sono diventati incapaci di valutazione o di un modello di scuola che in una società in cui si riducono gli studenti per attrarre iscritti deve essere considerata “facile” indirizzando i genitori ad iscrivere i propri figli?

Questo processo l’abbiamo già visto avvenire con molte scuole private, che da scuole “durissime” dove si diplomavano le eccellenze, molte di esse sono diventate “più facili” e che garantivano ai genitori che i figli sarebbero andati avanti anzi garantivano che sarebbero andati bene, cioè che avrebbero potuto vantarsi della carriera scolastica dei figli.Dopotutto in queste scuole di paga una retta importante.

Ora si ha l’impressione che anche le scuole pubbliche si stiano ammalando dello stesso male, e tutto è dovuto alla paura di perdere studenti e quindi professori e quindi di importanza perché ancora una volta la valutazione quantitativa (quanti studenti ha la scuola) supera quella qualitativa (quanto bravi sono gli studenti dell’Istituto).

Nel caso che uno studente venga sospeso perché aggredisce i professori, né si fa valutare può essere ammesso all’esame di maturità solo perché uno psichiatra dice che vive un disagio?Cioè dare un diploma a tutti i costi serve davvero?

La scuola ha il compito di consentire ai giovani di essere competitivi in un mondo dove la conoscenza è fondamentale. Giovani non preparati saranno dannosi per sé stessi e per la società.Ma al di là di questa considerazione sociologica, la scuola non può venire meno al suo compito: insegnare e valutare, perché se salta questo semplice processo allora nessuno vorrà più imparare, ma soprattutto nessuno vorrà più essere valutato e quindi salta un principio base su cui è fondata la società liberale, il merito.