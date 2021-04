Renzi lascia Italia Viva? La voce che agita il partito

n Italia Viva le acque sono più agitate che mai. E ora c’è una voce che spiazza tutti, dentro e fuori il partito: Renzi potrebbe lasciare. In calo nei sondaggi nonostante l’operazione Draghi, sono tutti scossi dalle voci su un futuro del leader lontano dalla politica. Uno dei coordinatori del partito, Ettore Rosato, in un battuta sintetizza gli umori: “Draghi? Ne ha guadagnato il Paese, un po’ meno noi…”. Artefici della caduta del governo Conte, protagonisti della nascita del governo Draghi e delle cronache per almeno due mesi, ma al minimo nei consensi tra gli elettori. Il paradosso è tutto qui: in questa legislatura Renzi ha sostanzialmente “fatto” due governi. Voluto da lui il Conte-bis con un’operazione di palazzo straordinaria per mandare a casa Salvini, ha poi disfatto tutto per “far cambiare marcia al Paese”, defenestrando Conte e trovando convergenza su Draghi. Ma l’elettorato non lo calcola più.

“Non è che ci lascia?”, è la domanda che a questo punto e sempre con maggior insistenza si pongono gli stessi eletti di Italia Viva che hanno paura di essere finiti in una sorta di limbo. “No, non me ne vado mica…”, ha già replicato Renzi e lo ribadisce anche pubblicamente. Anzi. I programmi sono vivaci: “La Primavera delle Idee per dare nuova linfa al partito, la scuola di formazione politica con 500 giovani programmata per inizio settembre e una nuova Leopolda a novembre”.