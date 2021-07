Salvini: “Conte? Ne ho conosciuti due. Il primo umile. Il secondo invece…”

Il leader della Lega Matteo Salvini si inserisce a suo modo nella querelle interna al Movimento Stelle e ne approfitta per tornare a parlare dell’ex premier: “Conte? Io ho conosciuto due Conte. Il Conte I disponibile e umile e poi il Conte II che si credeva Gesù Cristo. Ma di Gesù Cristo ne è nato uno solo”, così ha detto Salvini rispondendo alle domande dei giornalisti fuori dal Senato.

Dopo il video diffuso da Domani sui pestaggi dei detenuti nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, Salvini commenta: “Esprimo solidarietà alle Forze dell’ordine che fanno il loro lavoro e se qualcuno sbaglia in divisa paga doppio. C’è un’indagine se qualcuno ha sbagliato pagherà, come è giusto che sia”. Nei primissimi istanti, invece, aveva difeso a spada tratta l’operato degli agenti.

Matteo Salvini non ha fatto attendere la sua replica neanche al primo cittadino lombardo Beppe Sala sulla polemica che riguarda la Nazionale italiana di calcio agli Europei sull’inginocchiarsi o meno: “Ancora la sinistra contro gli azzurri, ma basta! Lasciateli giocare (e speriamo vincere) in pace, che Letta e Sala si occupino di problemi veri, non di inginocchiamenti”.