Sbarca in Italia il grande padel internazionale

Dall1 al 7 novembre la prima storica tappa italiana della categoria FIP Gold, la più prestigiosa del CUPRA FIP TOUR 2021.

Per la prima volta, nella storia della disciplina, la Federazione Internazionale di Padel (FIP), insieme alla FIT (Federazione Italiana Tennis), porta, nel nostro Paese (nel cuore pulsante di Milano) il grande Padel” internazionale.

Loccasione, dall1 al 7 novembre, è la prima edizione dellIntesa Sanpaolo FIP Gold Milan presented by Enel. Un evento di alto livello che fa parte della categoria FIP Gold, la più importante del “CUPRA FIP TOUR” (il circuito di riferimento della FIP per i giocatori e le Federazioni dei cinque continenti ).

La kermesse milanese ha ottenuto, inoltre, il prestigioso Patronato della Regione Lombardia e si svolgerà allinterno dellesclusiva Piazza Città di Lombardia (la struttura coperta più grande dEuropa). Una location iconica che si sviluppa su una superficie di 4.000 mq, con una volta hi-tech di 32 metri di altezza.

La FIP, guidata dal Presidente Luigi Carraro, insieme alla FIT (la Federtennis del Presidente Angelo Binaghi è leader nella crescita europea della disciplina), hanno creduto, sostenendolo sin dallinizio, nella riuscita di questo straordinario evento.

Il progetto dellIntesa Sanpaolo FIP Gold Milan presented by Enel è coordinato dal Comitato Organizzatore dellevento, di cui fanno parte NSA Group, Demetrio Albertini s.r.l. e Z Padel Club.

La timeline del torneo (nel cuadro final 32 coppie maschili e femminili, a partire dalla 17ima posizione del ranking internazionale) prevede la fase di previa (3 e 4 novembre), i sedicesimi (4 novembre), gli ottavi (5 novembre), i quarti+semifinali (6 novembre) e le finali maschili/femminili (7 novembre).

Sotto il profilo commerciale ben 14 aziende sponsor/partner hanno scelto di abbinare la propria immagine a quella dellIntesa Sanpaolo FIP Gold Milan 2021 presented by Enel e ai valori sportivi del Padel.

Title: Intesa Sanpaolo - Presenting Partner: ENEL Global Sponsor FIP: Cupra, Bullpadel, Joma, Mejor Set, Italgreen - Official Sponsor: Cisalfa, Telematica Italia, Lete, Voco Milan Fiere - Media Partner: SKY, Radio Deejay, SuperTenniX.

Per dare forza al progetto marketing del torneo gli organizzatori hanno ideato un Commercial & Fan Village con stand commerciali, food area per il pubblico e attività di entertainment insieme a sponsor e giocatori. Infine, ai lati del campo centrale, direttamente nellarea di gioco del FIP Gold Milan, prenderanno vita le aree hospitality, con la Tribuna Sponsor a bordocampo per una visione deccezione dei giganti del Padel internazionale.