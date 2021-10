"Se vuole governare...". Il Pd attacca Giorgia Meloni

Oggi tocca al plenipotenziario del Partito Democratico Goffredo Bettini parlare di Giorgia Meloni. Dopo la boutade del vicesegretario Dem ed ex ministro per il Sud Giuseppe Provenzano, infatti, è arrivato il turno di uno degli esponenti più in vista della realtà progressista romana.

Lo stratega ha dato al leader di Fratelli d'Italia della "reticente" sul fascismo. Quasi come se l'ex ministro della Gioventù non avesse mai citato la questione. Cosa che è invece avvenuta, per l'ennesima volta, pochi giorni fa, con un'intervista rilasciata ad Il Corriere della Sera e con una serie di altri interventi basati sulle stesse argomentazioni e tonalità, così come ripercorso in questo articolo.

A Bettini ed al centrosinistra, però, interessa in misura relativa. Sembra che il leader di Fdi possa dire quello che vuole: l'atteggiamento della formazione che ha sede al Nazareno non cambierà. Così, nonostante tutto, Bettini ha rilasciato un'intervista a Il Manifesto in cui ha detto pure quanto segue: "La reazione della Meloni è del tutto e ambigua e reticente. È evidente - ha insistito uno degli inventori del veltronismo - che Meloni, basta leggere il suo libro, tende a non parlare del fascismo storico, sostenendo che non la riguarda, perché allora neppure era nata e quindi non ne porta alcuna responsabilità. Non mi convince. Ognuno deve fare i conti con la propria storia e il proprio passato". La sinistra, che con la sua di storia non ha mai fatto i conti per davvero, sale su un piedistallo e lancia un ultimatum alla Meloni.