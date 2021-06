Sondaggi, sorridono Meloni e Salvini. Brutte notizie per Pd e Cinque Stelle

Bene Fratelli d’Italia e Lega, in volo nei consensi, arretrano invece il Partito Democratico e il Movimento Cinque Stelle. Gli ultimi sondaggi elaborati da Swg per il Tg La7 preoccupano la coalizione giallorossa, con le prossime elezioni Comunali che rischiano ora di trasformarsi in una pericolosissima trappola. Stanto alle rilevazioni dell’istituto, infatti, i dem sarebbero addirittura ormai la terza forza del Paese, sopravanzati da Giorgia Meloni.

Stando ai dati Swg, la Lega sarebbe ancora il primo partito italiano, guadagnando lo 0,4 per cento e risalendo al 21,7%. Alle spalle di Matteo Salvini, però, Giorgia Meloni sembra ancora in ascesa, continuando a macinare consensi: Fratelli d’Italia in questo momento è dato al suo massimo storico, al 20%, sopravanzando anche il Pd del neo segretario Enrico Letta.

Tra i dem e Fratelli d’Italia ci sarebbe ora un punto, con il Pd fermo al 19%. Non sembrano avere motivo di sorridere nemmeno i Cinque Stele, con il Movimento in calo dello 0,7% e inchiodato al 15,8%. Male anche Forza Italia, che sarebbe passato dal 6,9% delle ultime rilevazioni al 6,3%.

Alle spalle dei principali partiti, zione di Carlo Calenda guadagnerebbe lo 0,3 per cento ed è ora accreditato al 3,6%. In crescita anche Sinistra Italia, che sembra tornata a quota 3 per cento, così come qualche progresso si sarebbe registrato dalle parti di Italia Viva che, grazie allo 0,3 per cento guadagnato, riuscirebbe a riportarsi sopra il 2 per cento, esattamente al 2,1%.