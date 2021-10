Uno mattina in famiglia “gioiello” di Rai 1. La partenza sprint

Uno mattina in famiglia “gioiello” di Rai 1. La partenza della stagione autunno inverno della Rai , in particolare di Rai 1 , è stata finora piuttosto fiacca con dati di ascolto deludenti con una sola vera eccezione: Uno mattina in Famiglia che guadagna rispetto alla scorsa stagione una media di due punti in più posizionandosi tra il 21 e il 22 ( domenica un suntuoso 22,87) per cento. Il ritorno in trasmissione dopo due anni come co-conduttrice di un personaggio molto gradito al pubblico di Rai 1 come Ingrid Muccitelli sembra essere la chiave della brillante performance della trasmissione. Ingrid ha portato freschezza ed equilibrio alla conduzione già piuttosto efficace di Monica Setta e del veterano Tiberio Timperi. Una scommessa vinta dal Direttore Coletta e da Michele Guardi (che può essere soddisfatti anche della nuova stagione dei Fatti Vostri su Rai 2 senza Magalli).