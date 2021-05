Vaccini: Masi, mossa Biden epocale ma serve lavoro complesso

La mossa di Biden verso la sospensione straordinaria della proprietà intellettuale per i vacccini anti-covid rappresenta una mossa epocale e avvia una transizione dalle posizioni pro business a quelle che fanno prevalere in momenti di grandi crisi , come quella dell'attuale pandemia,l'interesse generale. Lo scrive il professor Mauro MASI ,delegato italiano alla proprietà intellettuale in un saggio pubblicato da Miano Finanza. Dell'argomento se ne sta occupando il Wto che, con i suoi 164 stati aderenti, avrà davanti almeno sei settimane di lavoro per formulare una proposta. Il presidente Usa - scrive MASI - si sarebbe mosso sia in chiave interna, visto che i sondaggi vedono con favore l'uso di certe iniziative per l'interesse generale ma anche per venire incontro all'alleato indiano nello scacchiere asiatico ora in grave difficoltà a causa della pandemia. Un progetto che, se avrà il via libera, dovrà seguire diversi step, decisamente lunghi e complessi: tra cui il trasferimento del know how tecnologico e un forte investimento sulle capacità di produzione dei singoli stati. Il professor MASI vede quindi l'apertura di un importante dibattito internazionale sul fatto che il diritto alla salute debba far premio rispetto ad ogni altro interesse , con la conseguente valutazione dei rischi che possa comportare la possibilità di attuare delle moratorie su brevetti di prodotti altamente redditizi . Con ricadute nello sviluppo della ricerca per l'applicazione di nuove tecnologie. Al riguardo ricorda che nell'accordo multilaterale Trips esiste già la possibilità di derogare al diritto esclusivo del titolare del brevetto attraverso una licenza "obbligatoria" al fine della salvaguardia di un interesse generale, come è sicuramente quello della salute pubblica.