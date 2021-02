Concita de Gregorio verso La7, D'Urso asfalta Giorgino, Vecchi batte Franzelli

Un format molto azzeccato ideata per valorizzare i territori e consentire alle periferie di irrompere nella narrazione politica. "Fuori Roma' il format identificato dalla conduzione di Concita di Gregorio sta per approdare a La 7 dopo alcune stagioni a Rai 3. Molto probabile che a condurlo sia la stessa De Gregorio che nelle reti di Urbano Cairo è ormai ospite vivace e apprezzata.

Niente da fare per Francesco Giorgino. I suoi speciali sulla crisi politica vengono battuti da Barbara D'Urso con un distacco anche piuttosto netto. Barbarella si consolida regina del pomeriggio pur dovendosi cimentare con la corazzata del Tg Uno.





Francesco Vecchi batte Marco Franzelli. Il suo 'Mattino 5' tocca il 17.6 con punte del 18 confermandosi in testa nella programmazione delle morning news. La neonata direzione 'Rai per il sociale' affidata a Giovanni Parapini prende quota . Dopo il lancio del progetto " illuminare le periferie, è partito con il piano per l'alfabetizzazione digitale del paese denominato " Manzi 4.0".

Fanno boom le nuovissime rubriche presenti sui canali social come 'cosa funziona' ( tratta temi legati alle periferie , disabilità, diseguaglianze)e #wanden3 ( interviste a ragazzi under 25).