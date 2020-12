2020: l’ annus horribilis dell’economia italiana

Gli eventi di quest’anno, che ormai volge alla sua conclusione, pur distogliendo la nostra attenzione da

quelle che erano le tematiche oggetto di dibattiti e articoli che facevano parte dell’informazione

quotidiana, ci spingono allo stesso tempo, a riconsiderarli, proprio alla luce del devastante cambiamento

che hanno portato nelle nostre vite e nell’economia mondiale.





Le maggiori problematiche inerenti la vita sociale ed economica del nostro Paese, come del mondo intero,

sono passate in secondo piano, rispetto alla grave emergenza sanitaria. Ma, in questo loro discendere nella

classifica delle nostre preoccupazioni, ci lasciano la consapevolezza che quando esse riemergeranno,

presenteranno delle ferite ancora più profonde da curare.

Lavoro, numeri da brividi





Primo fra tutti è, sicuramente il problema occupazionale, che relativamente all’Italia, era già piuttosto

preoccupante, soprattutto nel sud del Paese. Tutti gli aspetti ad esso legati, come la necessità di spostarsi

per trovare una propria dimensione lavorativa, il divario salariale, il mancato riconoscimento di tanti diritti

per i lavoratori, per non parlare del universo “lavoro nero”. Tutto ciò, con la pandemia in corso, riemergerà,

palesando ancor di più le difficoltà di porvi rimedio.





La necessità di formazione di una classe lavorativa, aggiornata ed in grado di avvalersi dei supporti

tecnologici, in continua evoluzione, per offrire dei servizi più efficienti e celeri e snellire quei processi di

lungaggini burocratiche che rallentano iter amministrativi, giudiziari e similari. Si stava lavorando su

questo, cercando di semplificare il tutto ed avvicinare il cittadino alla pubblica amministrazione per farlo

interagire con essa e creare una collaborazione proficua per entrambi.

Le difficoltà del commercio e l’impennata delle vendite online





Altro argomento spesso affrontato era quello del commercio, con uno sguardo attento alle realtà locali che

con molta fatica si trovano costrette a difendersi e dalla GDO e dall’ espansione delle vendite on line.

Quanto accaduto ci ha quasi costretto a servirci di questo tipo di acquisti, permettendoci di rimanere a casa

come, tanto caldamente ci è stato raccomandato. Oggi, molti che avevano resistito, si trovano in condizioni

molto più precarie di prima e temono di dover arrendersi al colpo di grazia della pandemia.

Le ripercussioni sul settore turistico





Un discorso a parte, merita il settore turistico che, a fronte delle vastissime potenzialità che aveva, in uno

dei paesi artisticamente e paesaggisticamente più ricchi del mondo, (l'Italia è lo stato con la più alta

concentrazione al mondo di beni che rientrano nel patrimonio dell'umanità tutelati dall'UNESCO ) si trovava

a scontrarsi con le difficoltà delle infrastrutture e dei trasporti, con la negligenza con cui, alcuni siti di

interesse culturale, sono stati gestiti, per decenni ed a cui, solo da qualche anno, grazie ad uno sguardo più

attento da parte della politica, si stava tentando di porre rimedio, provvedendo per una giusta

valorizzazione, con opportuni investimenti ed opere di restyling. Stiamo parlando di un settore che da solo

(ovviamente con tutto l’indotto che lo interessa) potrebbe trainare l’economia del nostro Paese.

Secondo il rapporto Eurostat del 2019, il turismo italiano è primo in Europa per numero di posti di lavoro

generati (pari a 4.2 milioni).





Anche qui, il sud dell’Italia, pur superando il 50% dell’offerta turistica, era già penalizzato, a causa della

minore estensione della rete autostradale e ferroviaria, dell’arretratezza di alcune strutture e dei

pochissimi investimenti che si erano fatti per ovviare a tutto ciò.





Ovviamente, a questo proposito, vanno tenute in considerazione le annose problematiche, legate ai grandi

investimenti nel Mezzogiorno, che rappresentano l’ostacolo principale allo sviluppo. Problema che di per

sé, non sarebbe classificabile come economico, bensì sociale, che di fatto però, rappresenta una bella fetta

dell’economia sommersa del nostro Paese, purtroppo non meritevole né di onori né di lodi.

La crisi vissuta da albergatori e ristoratori





Legata al settore turistico, la catena dei ristoratori e albergatori è innegabilmente la più colpita da questa

pandemia. Molti, che avevano cercato di distinguersi, potenziando la loro offerta con eccellenze locali e

puntando sulla bontà e qualità dei loro prodotti, stavano davvero facendo la differenza, incontrando il

favore di un pubblico attento ed esigente ma anche di chi, grazie a loro, aveva imparato ad apprezzare

quanto proposto. Oggi tutto è fermo, in attesa di ripresa… ma quest’attesa, più si allunga e più diventa

difficile da resistere, molti temono di non farcela. Sentono sulle loro spalle l’onere, degli impegni presi per

migliorarsi, quello delle famiglie dei loro lavoratori e forse anche il magone del veder dissolversi quel sogno

in cui credevano, perché tanti sono giovani che ci hanno investito denaro ed energie, dandosi quella

possibilità che non hanno ricevuto da altri.





Tutto questo, anche se non si sa bene tra quanto, è destinato a finire ed allora pian piano, come dopo il

passaggio di un ciclone, si uscirà con cautela a guardare ai danni che ha causato e proprio come in una

situazione del genere, saremo costretti a rimboccarci le maniche e provare a salvare il salvabile per

ripartire.





Quanto saranno profonde le ferite che questa esperienza lascerà, non è possibile stabilirlo sin d’ora; è una

prova dura sicuramente, come tante però, che l’umanità ha affrontato e sicuramente sarà superata, l’unica

speranza è che ci abbia insegnato qualcosa, da cui un giorno, le generazioni future potranno trarre

insegnamento e monito. In fondo è a questo che servono le esperienze negative: a fortificare e migliorarsi.