Abusi edilizi e demolizioni legali: nuove opportunità all'orizzonte

La legge 11 settembre 2020, n.120, di conversione con modifiche del decreto-legge 16 luglio 2020, n.76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale, è stata pubblicata sul supplemento ordinario n.33 della Gazzetta Ufficiale lo scorso 14 settembre.

Il decreto ha introdotto importanti novità in tema di contratti pubblici ed edilizi, semplificazioni procedimentali e modifiche in materia di responsabilità erariale e una maggiore disciplina del delitto di abuso d’ufficio.

Sono state apportate altre importanti novità relative alla semplificazione ed alla diffusione dell’amministrazione digitale, con lo sviluppo dei sistemi informativi delle Pubbliche Amministrazioni e l’utilizzo del digitale nell’azione amministrativa.

Uno dei obiettivi principali è la sburocratizzazione delle pratiche amministrative, perciò sono state introdotte misure per l’innovazione digitale, finalizzate a favorire l’uso della posta elettronica certificata nei rapporti tra pubbliche amministrazioni, professionisti ed imprese.

Le novità toccano molti settori dagli appalti all’edilizia fino alla digitalizzazione delle procedure amministrative e l’implementazione della green economy.

Decreto Semplificazioni: cosa cambia in relazione agli abusi edilizi?

In questo particolare periodo l’ecobonus 110% è un’agevolazione fiscale che fa molta gola, ma per ottenerlo è necessario sanare eventuali abusi edilizi. A tal proposito si è molto dibattuto sul condono edilizio, che prevede per gli abusi meno gravi una sanzione amministrativa senza ordine di demolizione.

Prima di approfondire il discorso sugli abusi edilizi, è opportuno fare una distinzione tra condono edilizio e sanatoria edilizia. Il primo consente di regolarizzare immobili costruiti in violazione della disciplina urbanistica ed edilizia a seguito di leggi speciali di durata definitiva. La seconda invece, detta anche accertamento di conformità, fa riferimento ad un intervento non autorizzato, ma di cui si assume la conformità con la normativa urbanistica ed edilizia, sia all’epoca della violazione che al momento dell’istanza.

In pratica col Decreto Semplificazioni si prevede lo stato di legittimità per quegli immobili costruiti in un periodo in cui non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio. Inoltre è stato definito il concetto di tolleranze costruttive, presente anche nell’art. 49, che fa riferimento alle disposizioni fiscali ed ammette che il contrasto, per il quale si perde il diritto alle detrazioni, deve riguardare le violazioni in materia di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che superino per ogni singola unità immobiliare il 2% delle misure prescritte (intese come il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel programma di fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei piani particolareggiati di esecuzione).

Sanatoria degli abusi edilizi, accertamento di conformità e responsabilità

Per gli immobili non condonati è possibile adottare la disciplina descritta nel Titolo IV del Testo Unico Edilizia, che prevede la sanatoria tramite l’accertamento di conformità e quindi, se ci fossero i presupposti, il ricorso alla fiscalizzazione dell’abuso.

Il Testo Unico Edilizia divide gli abusi in tre diverse categorie: interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità; interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire; interventi eseguiti in base a permesso annullato.

Nel primo caso si procede alla demolizione dell’abuso per rendere gli edifici conformi secondo le prescrizioni degli strumenti urbanistico-edilizi entro un periodo di tempo stabilito dal dirigente o dal responsabile dell’ufficio comunale competente. Trascorso il periodo indicato, l’ordinanza viene eseguita dal Comune e a spese dei responsabili dell’abuso. Se, in seguito ad un motivato accertamento dell’ufficio tecnico comunale, non fosse possibile ripristinare lo stato dei luoghi, il dirigente o il responsabile dell’ufficio eleva una sanzione pecuniaria equivalente al doppio dell’aumento di valore dell’immobile.

Si procede alla rimozione ed alla demolizione degli abusi anche nel secondo caso, entro un periodo di tempo fissato dall’ordinanza del dirigente o del responsabile dell’ufficio. Passato il periodo indicato, gli abusi vengono rimossi o demoliti dal Comune e a spese dei responsabili dell’abuso. Anche in questo caso, se la demolizione non può essere effettuata senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell’ufficiò può elevare una sanzione pari al doppio del costo di produzione di quella parte dell’opera realizzata in difformità dal permesso di costruire. Inoltre, se l’edificio è ad uso residenziale, la sanzione equivale al doppio del valore venale per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale.

Nel terzo caso se non è possibile, in base ad una motivata valutazione, rimuovere i vizi delle procedure amministrative o la restituzione in pristino, il dirigente o il responsabile dell’ufficio comunale competente eleva una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti eseguite abusivamente, anche in base ad accordi stipulati tra l’agenzia del territorio e l’amministrazione comunale. La valutazione dell’agenzia viene notificata all’interessato dal responsabile dell’ufficio o dal dirigente e definita decorsi i termini di impugnativa.

Come scegliere il partner ideale per le demolizioni

La demolizione e la ricostruzione in molti casi rappresentano la scelta migliore per accedere al Superbonus 110%, poiché sono interventi che rientrano nella ristrutturazione edilizia. Per garantirsi un lavoro fatto a regola d’arte e secondo i criteri imposti dalla normativa vigente, è opportuno affidarsi ad un’azienda esecutrice che, a sua volta, utilizzi le attrezzature adeguate per i lavori da svolgere.

Quando si sceglie un’azienda a cui affidare i lavori, è opportuno verificare quali sono le attrezzature utilizzate. Per lavori complessi e professionali è necessario utilizzare macchinari di ultima generazione, progettati e pensati per eseguire a regola d’arte ogni tipologia di intervento. Sul mercato italiano una delle principali realtà è Mantovanibenne, che ha saputo recepire le nuove esigenze della clientela. Le attrezzature per demolizioni Mantovanibenne srl sono un mix perfetto di tecnologia, affidabilità e versatilità e l’azienda rappresenta un punto di riferimento per piccoli e grandi demolitori, imprese di costruzione e movimento terra, professionisti della gestione di metalli e della rottamazione di veicoli.

Poter contare su un partner solido e professionale assicura una grande affidabilità operativa, poiché si cancellano gli stop e gli errori provocati da macchinari obsoleti ed inefficienti. I macchinari di ultima generazione sono il frutto di anni di ricerche e di esperienza, quindi si adattano perfettamente a determinati e differenti tipi di lavori. Le attrezzature all’avanguardia hanno un elevato grado di specializzazione e sono in grado di portare a termine in modo efficiente lavori anche diversificati.

Le attrezzature moderne equipaggiano vari tipi di macchine operatrici ed in diverse configurazioni e comprendono un ampio range di macchine idrauliche, pensate specificamente per il mondo della demolizione, costruzione e movimento terra, riciclaggio e rottamazione.