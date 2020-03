Automobili: stagnano le immatricolazioni, cresce il noleggio

Il mercato delle automobili continua a vivere una fase di stallo: è questo ciò che emerge analizzando i dati che ANIASA, Associazione Nazionale Industria dell'Autonoleggio e Servizi Automobilistici, ha presentato in questo comunicato nel suo sito Internet ufficiale.

I dati presentati da ANIASA

Questo settore fa davvero fatica a riprendersi dopo gli anni di crisi economica: secondo ANIASA infatti il 2019 si è chiuso con un segno positivo, ma decisamente moderato, pari esattamente a +0,3%.

A rendere positivo il dato annuo, peraltro, è stato soprattutto il picco registratosi nel mese di dicembre, quando le vendite sono salite del +12,5%, altrimenti il trend dell'intero 2019 sarebbe stato certamente negativo.

Il dato è negativo per quel che riguarda gli acquisti compiuti da privati, con un -0,1% su base annua, una stagnazione che contribuisce a rendere il parco auto degli italiani uno dei più vecchi d'Europa: ANIASA rileva infatti che ben un terzo delle vetture circolanti nella nostra nazione sono di tipo Euro 4, dunque hanno un'età superiore a 14 anni e un motore obsoleto e poco performante.

Questo, ovviamente, ha dei risvolti negativi anche sul piano ambientale: la così diffusa presenza di vetture datate, infatti, innalza le emissioni inquinanti nell'atmosfera, e questo è senz'altro un dato negativo.

Quanto detto fino ad ora fa riferimento alle auto nuove, e il mercato delle auto usate non va affatto meglio: ANIASA rileva che nell'arco del 2019 si sono verificati complessivamente 4.185.530 passaggi di proprietà tra privati, cifra corrispondente al -5,4% rispetto all'anno precedente.

L'alimentazione delle auto circolanti in Italia

ANIASA traccia un quadro anche per quel che riguarda le tipologie di motore delle auto oggi circolanti, e al vertice figurano i modelli a benzina, i quali corrispondono al 48,7% del totale.

Le vetture diesel registrano un brusco calo, il quale le fa slittare a quota 40%, sono invece in crescita metano e GPL, le cui percentuali continuano tuttavia ed essere esigue, ammontando rispettivamente a 2% e 7,1%.

La quota restante è coperta dalle auto elettriche, le quali registrano dei trend in crescita corrispondenti al +111% su base annua.

Sebbene le vetture elettriche assicurino dei grandi vantaggi, soprattutto in termini di risparmio di carburante e di ecosostenibilità, la loro diffusione sta crescendo con fatica, segno evidente del fatto che vi sono ancora alcuni freni che scoraggiano i consumatori, come ad esempio i prezzi di listino superiori alla media e la presenza non sufficientemente capillare delle colonnine di ricarica nelle varie città.

Crescita netta per i servizi di noleggio

Se il mercato delle auto è in stagnazione non si può dire altrettanto del noleggio: secondo ANIASA, infatti, tali servizi sono cresciuti in modo importante nell'anno appena conclusosi, nello specifico, si è registrato un +4,4% relativo al noleggio a breve termine e un ancor più confortante +7,7% per il noleggio a lungo termine.

Non è una novità il fatto che società specializzate in noleggio furgoni come Gimaxrent abbiano numerosi clienti: le aziende che si dotano in questo modo dei veicoli necessari per lo svolgimento dell'attività professionale, infatti, possono godere di molteplici vantaggi.

Ciò che si sta riscontrando negli ultimi tempi è il fatto che anche i privati optano sempre più frequentemente per questa soluzione, come confermato peraltro dalle statistiche di ANIASA; chi necessita di un'auto per le proprie necessità personali o familiari può trovare nel noleggio a lungo termine un'alternativa ottima all'acquisto, per molteplici ragioni.

In primis con il noleggio si evita la grossa spesa iniziale, relativa peraltro a un bene che svaluta molto rapidamente; oltre al canone di noleggio, fissato da contratto, e al carburante, tutte le spese tecniche e gestionali sono a carico della società noleggiatrice, e questo è davvero un grande vantaggio, inoltre in caso di guasto la medesima società provvede subito alla sostituzione del mezzo per garantire continuità al suo servizio.