Cialde e capsule: consumo sempre più in crescita tra gli italiani

Ebbene sì, non c’è italiano che si rispetti che non ami concedersi una pausa di fronte a una fumante tazzina di caffè. Ma come fare per gustare anche a casa un caffè espresso buono come quello del bar?

Continua a leggere l’articolo e ti forniremo dei consigli preziosi per preparare a casa tua un espresso intenso e cremoso per rendere perfetto ogni momento della giornata.

Cialde e capsule per la preparazione del caffè

Gli ultimi anni hanno visto il diffondersi sempre più capillare delle macchine per la preparazione del caffè espresso nelle case degli italiani, tanto da rendere la moka un oggetto ormai in disuso.

Ma a cosa dobbiamo questa vera e proprio esplosione delle vendite delle macchine da caffè e dei prodotti per la preparazione “casalinga” del caffè espresso cioè cialde e capsule?

Preparare un buon caffè espresso a casa è davvero semplicissimo oltre che estremamente pratico. A chi non è capitato di sporcare tutta la cucina per preparare un caffè con la moka? Dimenticate questo inconveniente perché la preparazione dell’espresso con le cialde e le capsule non richiede alcun accorgimento, niente più spargimenti di polvere di caffè sul piano della cucina o, ancora peggio, caffè che trabocca dalla moka sul piano cottura.

Tutte le macchine per il caffè espresso sono molto facili da utilizzare, infatti hanno quasi tutte pochi tasti e richiedono pochissima manutenzione così da renderle adatte a tutti, anche a chi ha pochissimo tempo perché preso da una vita sempre frenetica e super impegnata.

Quello che più si apprezza del caffè del bar è la sua cremosità, qualità che ritroviamo anche nell’espresso casalingo che con il suo gusto intenso e rotondo riesce a soddisfare anche i palati più esigenti. Inoltre il fatto di avere delle pratiche monoporzioni predosate (infatti ogni cialda e ogni capsula contiene sempre la stessa quantità di caffè, sottoposta anche alla stessa pressione) consente di evitare di commettere errori nella preparazione e quindi il risultato finale sarà sempre ottimale.

Infatti mentre il gusto del caffè ottenuto con la moka varia moltissimo in base al quantitativo di acqua del serbatoio, al contenuto di caffè nel filtro, al grado di pressatura del caffè con le macchinette elettriche che utilizzano cialde e capsule tutte queste variabili non intervengono e quindi il gusto del caffè sarà sempre lo stesso a prescindere dall’abilità di chi lo ha preparato.

Cialde vs capsule: quale scegliere?

Un dubbio che assale tutti i consumatori di caffè è “meglio la cialda o la capsula?”.

Lo abbiamo chiesto a Caffexpert.it, un’autorità nel settore del caffè e della vendita di cialde e capsule online:

“In realtà non esiste una risposta univoca a questa domanda nel senso che molto dipende dalle preferenze personali. Sia le cialde che le capsule hanno il vantaggio di essere delle monoporzioni predosate quasi sempre confezionate singolarmente in atmosfera protettiva in modo da essere pratiche, igieniche e soprattutto di mantenere inalterato il gusto e l’aroma del caffè appena macinato.”

Quindi la differenza sostanziale tra i due formati riguarda i materiali dell’involucro, nelle cialde il caffè è contenuto tra due strati di carta (uguale a quella dei filtri del thè e degli infusi) quindi completamente compostabile e riciclabile e perciò configurabile con la frazione organica dei rifiuti domestici; le capsule invece sono prodotte tutte in plastica e alluminio quindi sono un po’ meno ecofriendly e il corretto smaltimento è un po’ più complesso nel senso che bisognerebbe sempre aprirle e separare i fondi del caffè dall’involucro esterno.

Un'altra grande differenza riguarda la possibilità di utilizzarle con diverse macchine da caffè, le cialde sono di formato standard quindi adattabili a tutte le macchine a cialde (la scelta dipenderà esclusivamente dal gusto del consumatore) invece le capsule sono diverse per ciascuna tipologia di macchinetta perciò, almeno per le macchine meno diffuse, la scelta della miscela potrebbe essere un po’ più ristretta.

In ogni caso sia che tu scelga le cialde che le capsule otterrai in ogni caso in un ottimo caffè cremoso e corposo proprio come quello del bar. E quindi cosa aspetti? Corri anche tu a comprare la macchina a cialde o a capsule più adatta alle tue esigenze per gustare anche a casa un caffè dal gusto eccezionale.