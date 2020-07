Come si fa ad individuare un casinò con licenza ADM?

Il gioco digitale è uno dei principali trend in Italia: ogni anno cresce il numero di giocatori iscritti ai casinò telematici e che sfidano la sorte da pc e da smartphone o tablet, senza doversi recare di persona in una sala giochi. Sulle piattaforme online i clienti possono trovare non solo tutti i principali giochi presenti nei casinò tradizionali, ma anche versioni speciali sviluppate appositamente per i giocatori digitali.

Il crescente interesse dei clienti spinge loro ad informarsi online sulle piattaforme che garantiscono un’esperienza semplice e sicura. Il consiglio fondamentale da seguire è iscriversi ad un casinò online in Italia con licenza ADM, evitando tutte quelle piattaforme che non hanno ottenuto l’autorizzazione ADM e che dunque non sono legali nel nostro paese.

Controllare la licenza ADM del casinò digitale

Il fattore principale che dovrebbe guidare nella scelta della piattaforma digitale è la sicurezza. Chi sceglie di fare delle puntate online vuole avere la certezza che il denaro depositato sul conto di gioco non sia in pericolo, motivo per cui la normativa italiana relativa al gioco d’azzardo telematica è stata rivista.

La normativa italiana va a vantaggio dei giocatori e dell’intero settore, perché la lotta alle piattaforme illegali protegge coloro che giocano ed evita anche che le società illegali possano fare una concorrenza sleale a quelle che invece rispettano tutti gli standard. Per ottenere l’autorizzazione da parte dell’ADM – ovvero dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – la piattaforma deve necessariamente rispettare degli standard, i quali riguardano sia la sicurezza della piattaforma, sia la qualità dell’esperienza di gioco.

Per verificare che il casinò al quale si sta per iscriversi abbia ricevuto l’autorizzazione è sufficiente andare in basso alla homepage del sito, per controllare che ci sia il logo ADM o AAMS ed il numero di licenza. Ogni casinò telematico legale riceve una licenza con un numero unico, quindi è semplice verificare che il numero fornito sia valido e che effettivamente la società sia stata approvata in Italia.

Perché evitare i casinò senza licenza

Con la crisi dei casinò tradizionali, molti dei quali costretti addirittura a chiudere, sempre più giocatori si rivolgono al settore digitale. La crisi ha colpito anche alcune sale da gioco storiche, ad esempio il Casinò di Campione d’Italia. La rete nasconde però delle insidie, motivo per cui i clienti devono fare attenzione prima di iscriversi ad un casinò telematico e depositare denaro.

Le piattaforme senza licenza cercano di attirare nuovi iscritti proponendo loro bonus di benvenuto elevati ed altre condizioni apparentemente vantaggiose. Il prezzo da pagare per questi vantaggi è il rischio che la società possa chiudere all’improvviso, sparendo con il denaro depositato dai clienti.

Fortunatamente in Italia vengono eseguiti dei controlli giornalieri per individuare queste piattaforme e per oscurarle sul suolo italiano. Gli amanti dell’azzardo potrebbero aggirare il blocco utilizzando un proxy, ma ciò non andrebbe a loro vantaggio, perché correrebbero un rischio inutile quando in Italia ci sono diversi casinò telematici legali, sicuri e con bonus interessanti, oltre che con un gran numero di giochi in versione digitale.