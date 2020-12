Cosmetici biologici, boom in Italia. Ecco perché

Rendono più bella la pelle, rispettano la natura e fanno bene anche all’economia. Gli italiani e i cosmetici biologici, tra rivoluzione culturale e un business da un miliardo di euro all’anno.

Pulito, essenziale, sostenibile. Il beauty case degli italiani è sempre più green, in linea con una tendenza globale che va oltre la moda del momento. Le statistiche, nazionali ed internazionali, lo confermano.

Tante sono le novità e curiosità sul mondo green, per poter vivere meglio e rispettare l’ambiente, e questa sui cosmetici biologici è una di queste.

Entro il 2025 - prevedono gli analisti di Grand View Research - i cosmetici bio e vegan conquisteranno una fetta di mercato da 48 miliardi di dollari a livello mondiale. E sono i consumatori europei a guidare questo processo. Nel nostro Paese, la spesa annuale per prodotti “a connotazione naturale” ha superato, negli ultimi tre anni, il miliardo di euro, come evidenziato nei Beauty Report di Cosmetica Italia, voce dell’industria nazionale di settore.

Dalle élite al mass market

La richiesta di cosmetici biologici – dai prodotti per l’igiene quotidiana ai trattamenti skincare per esigenze specifiche – non è più solo un fenomeno d’élite. In principio è stato l’attivismo degli ambientalisti a far venire a galla alcune scomode verità. Ad esempio, che il propylene glycol, uno tra gli ingredienti più usati nei prodotti per il viso (ma presente anche negli antigelo per automobili), a lungo andare ha un’azione irritante e sensibilizzante sulla pelle. O che i microgranuli contenuti negli esfolianti viso-corpo e in alcuni dentifrici hanno un impatto ambientale devastante, contribuendo al fenomeno delle microplastiche, dannose per la salute dell’uomo, degli animali e per la natura.

La rivoluzione dei millennial

Sono stati i millennial e la Generazione Z a chiedere un deciso cambiamento in nome della sostenibilità ambientale. Numerose celebrities hanno poi sposato la causa, dando il buon esempio. I nomi si sprecano: da Leonardo DiCaprio a Gisele Bündchen, da Miranda Kerr (che ha fondato un proprio brand di clean beauty, Kora Organics) a Emma Watson, da Gwyneth Paltrow a Greta Thunberg. Il messaggio è arrivato forte e chiaro alle masse e alle aziende. In Italia, secondo il rapporto Bio Bank 2019, nel quinquennio 2014-2018 le imprese di cosmesi naturale e biologica sono passate da 250 a 481. I siti di e-commerce dedicati sono più che raddoppiati - da 104 a 285 – mentre le bio-profumerie sono quasi triplicate: dalle 104 del 2014 alle 304 del 2018. L’identikit del consumatore bio italiano? È donna, ha un’età compresa tra i 18 e i 45 anni, pratica sport ed è orientata ad uno stile di vita sano.

Attenzione al greenwashing

Oggi basta andare al supermercato per avere accesso ad una scelta sempre più ampia di cosmetici biologici alla portata di tutte le tasche: detergenti viso, creme antirughe, idratanti per il corpo, shampoo, maschere, prodotti per bambini, creme solari e bagnoschiuma. Bio&Vegan sarà il new normal? Molto probabilmente sì. Occhio, però, alle trappole del marketing. Se quella crema dal pack così accattivante di biologico ha un solo ingrediente - e in percentuale minima – ci troviamo davanti all’ennesimo caso di greenwashing, cioè di ambientalismo di facciata. Scegliere prodotti certificati (Ecocert, Aiab, Natrue, Cosmos, Icea sono alcuni tra gli enti autorizzati) e imparare a leggere le etichette è fondamentale.

Naturale, biologico ed eco-bio: le differenze

Ci sono dei termini di riferimento a cui prestare attenzione prima di ogni acquisto. Un cosmetico naturale contiene estratti vegetali o animali trattati in minima parte. Non contiene, invece, sostanze potenzialmente tossiche o dannose per la salute umana, come petrolati, paraffina, Ogm, siliconi, parabeni e profumi sintetici. In un cosmetico biologico, oltre alle caratteristiche appena elencate, buona parte degli ingredienti proviene da agricoltura biologica. In un prodotto vegano gli ingredienti di origine animale – inclusi miele, collagene e gelatina - sono del tutto assenti. Un cosmetico eco-bio, infine, ha una formulazione totalmente biodegradabile ed è a basso impatto ambientale, dalla filiera di produzione allo smaltimento (pack prodotti con materiale riciclato e a loro volta totalmente riciclabili).

Perché scegliere cosmetici biologici?

Un cosmetico biologico rispetta innanzitutto la nostra pelle, sia al momento dell’applicazione che dopo un utilizzo prolungato del prodotto. L’elenco degli ingredienti è trasparente, quindi non presenta spiacevoli sorprese, soprattutto se si ha una cute sensibile. Gli estratti naturali utilizzati sono di comprovata efficacia. L’esperienza multisensoriale (texture fondente sulla pelle, profumo, ecc.) non ha nulla da invidiare a quella offerta da un cosmetico tradizionale. Scegliere una crema o uno shampoo eco-bio rappresenta, inoltre, un gesto d’amore per la natura e per il prossimo. Nei prodotti certificati, ad esempio, le sostanze vegetali utilizzate non sono estratte da piante a rischio di estinzione, ma da specie botaniche in grado di rigenerarsi ogni anno. Gli ingredienti sono spesso esotici, ma provengono da filiere equosolidali.

Guida alle etichette

Come già accennato, imparare a decifrare le etichette è il primo passo per difendersi da proposte beauty che di biologico hanno ben poco. Nell’elenco degli ingredienti, le sostanze di derivazione vegetale sono indicate con il nome botanico. La dicitura esatta include la parte di pianta utilizzata e il tipo di derivato scritto in inglese (ad esempio Chamomilla Recutita Matricaria Flower Excract o Aloe Barbadensis Leaf Juice). Alcune sostanze sono elencate in latino: acqua (aqua), miele (mel), latte (lac), vaselina (paraffinum liquidum). Le componenti di origine sintetica sono riportate in inglese. I coloranti compaiono con il codice Color Index (CI), seguito da un numero, in fondo alla lista. L’ordine è decrescente. Di conseguenza, più gli ingredienti di origine biologica o comunque vegetale sono in alto e numerosi, più il cosmetico può essere definito naturale.

Gli scenari futuri

I consumatori più informati e consapevoli chiedono un impegno maggiore alle aziende cosmetiche, come evidenziano i trend Bio Bank 2020: non solo ingredienti bio, ma anche a chilometro zero. Confezioni plastic free e antispreco. Il 2020, inoltre, è stato l’anno del boom dei cosmetici solidi. Detergenti viso, idratanti corpo, shampoo, scrub e balsami sono sempre più presenti sugli scaffali di profumerie e supermercati sotto forma di saponette. Molteplici i vantaggi: meno acqua impiegata nella fase di produzione, più praticità per il consumatore, soprattutto se viaggia spesso. L’era della clean beauty, in sintesi, è appena iniziata.